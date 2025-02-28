Il presidente Commisso ha chiamato la squadra nel pre partita dando loro un grande in bocca al lupo

Il presidente gigliato ha incoraggiato la squadra prima dell'inizio della partita odierna contro il Lecce al Franchi

Oggi il presidente Rocco Commisso, nel pre partita, ha chiamato la squadra per sottolineare l'importanza dei 3 punti nel match odierno contro il Lecce ed ha incoraggiato tutti dando loro un grande in bocca al lupo per fare in modo che la squadra potesse risollevarsi dopo le ultime partite perse con Como e Verona delle scorse settimane, dove la Fiorentina non ha offerto delle buone prestazioni e si è soffermato con Palladino per sostenerlo visto il momento complicato alla guida del gruppo viola.