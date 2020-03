L’influencer Chiara Ferragni e il cantante Fedez hanno creato una bellissima iniziativa per donare soldi all’ospedale di Milano San Raffaele per permettere la creazione di nuovi posti letto in terapia intensiva. Il portiere della Fiorentina Terracciano ha seguito il loro appello ed effettuato una donazione. Ecco il post del portiere viola

Ecco il link per effettuare la donazione:

https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva