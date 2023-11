Il Napoli vince all’Arechi tra le polemiche: 2-0 alla Salernitana. Azzurri a +4 sulla Fiorentina

Il Napoli passa 2-0 all’Arechi contro la Salernitana, decidono le reti di Raspadori ed Elmas. Partono forte gli uomini di Rudi Garcia e al 13′ arriva la rete che sblocca l’incontro: break di Lobotka e servizio per Giacomo Raspadori che una volta entrato in area di rigore ha battuto Ochoa con un destro secco in diagonale che non ha lasciato scampo al portiere messicano. Al 40′ è sempre il Raspadori a sfiorare il vantaggio, ma Ochoa compie un grande intervento e tocca il pallone quanto basta per non farlo entrare in rete. Ad avvio ripresa è subito il Napoli a farsi pericoloso con Politano, ma il suo tiro dalla distanza trova il palo. Girandola di cambi per Garcia: fuori Kvara e Raspadori, dentro Elmas e Simeone. Ed è proprio il macedone a trovare la via del gol all’81’ per il definitivo 2-0. Il Napoli vola così al quarto posto a quota 21 punti, aspettando l’Atalanta impegnata tra le mura amiche contro l’Inter. Adesso la Fiorentina è a -4 dal quarto posto.

