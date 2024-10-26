Il Napoli vince 1-0 al Maradona, altro KO per un Lecce ben diverso da quello visto contro la Fiorentina

Il Napoli di Conte in fuga, Lecce ancora KO al Maradona: basta il gol di Di Lorenzo

Termina con la vittoria del Napoli al Maradona, 1 solo gol basta per un altro KO del Lecce di Gotti. Dopo il pesante 0-6 al Via del Mare contro la Fiorentina, i giallorossi non hanno reso facile la vita della squadra di Conte, che è riuscita comunque a conquistare i 3 punti da aggiungere alla propria classifica. I salentini riescono in diversi momenti della partita a giocarsela alla pari con gli azzurri, assumendo un aspetto totalmente diverso a quello visto contro i viola. Sul tabellino dei marcatori ci va Di Lorenzo che, dopo l'annullamento della prima rete che era arrivata nel primo tempo (26') per un fuorigioco, si fionda sul pallone dopo una respinta di Falcone, mandandolo in porta con cattiveria (73'). Il Napoli si aggrappa al primo posto in classifica, mentre il Lecce continua ad orbitare pericolosamente in zona retrocessione.

Radio Bruno rivela: “Adli è stanco, potrebbe rifiatare contro la Roma. Pronto Richardson al suo posto”

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