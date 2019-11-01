Il Napoli non ci sta, ricorso d'urgenza sulla squalifica di Ancelotti. Esito in giornata

Il Napoli ha presentato ricorso d'urgenza contro la squalifica comminata a Carlo Ancelotti dal Giudice Sportivo. Un ricorso che verrà discusso in tempi brevissimi visto che domani alle 15.00 la squadr...

Il Napoli ha presentato ricorso d'urgenza contro la squalifica comminata a Carlo Ancelotti dal Giudice Sportivo. Un ricorso che verrà discusso in tempi brevissimi visto che domani alle 15.00 la squadra partenopea sarà di nuovo in campo, all'Olimpico contro la Roma. La risposta è attesa entro domattina al massimo, ma potrebbe arrivare già questo pomeriggio.

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