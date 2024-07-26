Il Monza saluta Colpani: "Il miglior marcatore della nostra storia in Serie A. Grazie per aver onorato la maglia"

Andrea Colpani è un nuovo giocatore della Fiorentina, col club viola che nelle scorse ore ha raggiunto gli accordi del caso col Monza e col calciatore che dopo aver sostenuto ieri sera le visite medic...

Andrea Colpani è un nuovo giocatore della Fiorentina, col club viola che nelle scorse ore ha raggiunto gli accordi del caso col Monza e col calciatore che dopo aver sostenuto ieri sera le visite mediche oggi ha firmato il suo nuovo contratto. Di seguito un estratto del comunicato del club brianzolo: "Arrivato in Brianza nell’estate del 2020, il centrocampista offensivo bresciano ha in totale collezionato 133 presenze con i biancorossi, realizzando 18 reti.

Con i suoi gol e le sue giocate è stato tra i grandi protagonisti di un percorso bellissimo, che ha portato il Monza il 29 maggio 2022 alla sua prima storica Promozione in A e a mantenere la categoria con due salvezze ottenute con largo anticipo.

Con 12 reti segnate, Colpani è attualmente il miglior marcatore della storia biancorossa in Serie A.

Grazie ad Andrea per aver onorato i nostri colori e per tutte le emozioni vissute insieme".