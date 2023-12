Il Milan sta pensando di esonerare Pioli, i giocatori non lo seguono più e la Fiorentina è troppo vicina

Il Milan mai come stamattina riflette sulla posizione di Stefano Pioli. La trasferta di Salerno, nonostante il 2-2 di Luka Jovic nel finale, ha colpito i tifosi, gli osservatori neutrali e anche il club: squadra slegata, alcune stelle senza il sacro fuoco, il trentesimo infortunio della stagione. La classifica resta rispettabile – terzo posto, anche se l’Inter è lontana… – ma i messaggi mandati nell’ultimo periodo sono molto preoccupanti. Il Milan, come già detto, ha sempre avuto l’intenzione di continuare con Pioli almeno fino a giugno ma il calcio è così, presenta un esame ogni tre giorni e pensare a lungo termine è utopia.

La svalutazione della rosa è l’elemento centrale della riflessione. Gli infortuni in serie tolgono al Milan i suoi migliori giocatori e condizionano i risultati con conseguenti perdite economiche, vedi eliminazione in Champions. La serie di problemi muscolari – oltre 20 in cinque mesi – è un caso unico in Italia e probabilmente in Europa, troppo evidente per non essere centrale nell’analisi. Pioli e il suo staff sono logicamente ritenuti responsabili – non gli unici, ma tra i responsabili – e all’orizzonte si vede già qualche cambiamento. Quasi sicuramente nella squadra dei fisioterapisti, forse anche oltre.

Inoltre, vedere giocatori senza il sacro fuoco, come Rafa Leao e Theo Hernandez ieri sera, preoccupa molto. Non per caso Cardinale nel messaggio di auguri di Natale si è detto insoddisfatto: “Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions, ma so che la competizione sportiva è una maratona, non uno sprint, e che la continuità e la coerenza sono virtù”. Queste parole, comunque, non sono una critica nei confronti dell’operato di Pioli. A margine del pareggio contro la Salernitana, però, non avrebbero convinto anche alcune dichiarazioni remissive di Pioli nel post-partita dell’Arechi.

E ora, che succede? Impossibile avere certezze. Cardinale, a distanza, può decidere in un senso o in un altro. Zlatan Ibrahimovic, consulente del massimo livello, avrà sicuramente un peso, accanto all’a.d. Giorgio Furlani e a Geoffrey Moncada, uomo chiave del mercato. Probabilmente sarà molto importante capire che cosa pensano i giocatori. Finora, anche ieri sera, la squadra ha sempre reagito alle difficoltà ma lo spirito dello scudetto non si vede da tempo. Capire quale delle due considerazioni prevarrà è l’incognita a due giorni da Natale. Lo scrive Gazzetta.it

