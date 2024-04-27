Il Milan punta Lopetegui per il futuro: lo spagnolo in pole per il Milan
Lopetegui è il prescelto per creare un nuovo ciclo vincente rossonero
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2024 15:13
Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Milan avrebbe scelto Lopetegui come sostituto di Pioli per la prossima stagione. Il tecnico spagnolo è il favorito per costruire il nuovo Milan, nonostante abbia altre offerte soprattutto inglesi ma sta dando precedenza ai rossoneri.
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