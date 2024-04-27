Il Milan punta Lopetegui per il futuro: lo spagnolo in pole per il Milan

Lopetegui è il prescelto per creare un nuovo ciclo vincente rossonero

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Milan avrebbe scelto Lopetegui come sostituto di Pioli per la prossima stagione. Il tecnico spagnolo è il favorito per costruire il nuovo Milan, nonostante abbia altre offerte soprattutto inglesi ma sta dando precedenza ai rossoneri.

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