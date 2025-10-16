16 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:10

Il Milan perde pezzi verso la sfida alla Fiorentina: Pulisic assente, Estupiñan e Rabiot in dubbio

Redazione

16 Ottobre · 15:53

Molteplici assenze pesanti si profilano per il Milan di Allegri in vista della sfida alla Fiorentina a San Siro

Secondo quanto riporta pianetamilan.it, la squadra di Allegri è alle prese con svariati infortuni in vista della gara contro la Fiorentina, ovvero Saelemaekers, Estupiñan, Pulisic e Rabiot. Tra questi, il meno grave sembra essere il belga, mentre faranno degli esami alla caviglia e al polpaccio rispettivamente il terzino colombiano e il centrocampista francese.

Contrattempo invece per Pulisic, il quale arriverà soltanto in tarda serata in Italia, di ritorno dagli impegni con la Nazionale statunitense, che effettuerà l’esame di controllo direttamente nella giornata di domani, anche se è certa la sua assenza per la gara contro i viola, a causa del problema al bicipite femorale.

