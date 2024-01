Il Milan passa 3-0 in casa dell’Empoli e allunga sulla Fiorentina: viola a -6 dal terzo posto

Il Milan vince 3-0 in casa dell’Empoli e allunga sulla Fiorentina. La squadra di Pioli ha ipotecato il successo già dopo mezzora con i gol di Loftus-Cheek all’11’ e di Giroud al 31′. Nella ripresa Milan vicina al tris in un paio di occasioni, ma il terzo gol arriva solo all’ultimo tuffo con Chaka Traore. Per Giroud con il gol di oggi va in doppia cifra per la 14esima stagione consecutiva. Al Castellani tra l’altro era presente Ibrahimovic nella nuova veste di dirigente rossonero.