Il Milan fa peggio della Fiorentina a Parma, perde 2-1 ma la squadra emiliana poteva farne 5

Se la Fiorentina aveva pareggiato una settimana fa a Parma, il Milan fa nettamente peggio e perde 2-1 nell'anticipo del sabato

Dopo il pareggio contro il Torino, per il Milan arriva anche la prima sconfitta stagionale. A Parma la formazione di Paulo Fonseca va sotto nel primo tempo con un'altra rete di Man, rimonta nella ripresa con il gol di Pulisic ma poi finisce per farsi sorpassare nuovamente a poco più di un quarto d'ora dalla fine col contropiede finalizzato al meglio da Cancellieri. Al Tardini fanno festa i padroni di casa: finisce 2-1. E il Milan ripresenta i problemi del passato.

Il Parma è bello, reattivo, sul pezzo. Il Milan sulle gambe, sonnolento. E infatti meno di due minuti e il Tardini già fa festa. Azione capolavoro del Parma, che con pochi passaggi arriva velocemente nell'area del Milan: sventagliata sulla sinistra per la discesa di Valeri, che giunge al limite dell'area e pesca sul secondo palo Man. Il fantasista romeno, da pochi passi, non sbaglia e batte Maignan. Ancora lui, ancora in rete. 1-0. E poi un predominio che dura per oltre metà primo tempo, con i suoi velocisti a seminare il panico e tutte le seconde palle a tingersi di gialloblù. Bisogna attendere l'ultimo quarto d'ora della prima frazione di gioco per cominciare a vedere un po' di Milan.

Un lampo di Okafor, un colpo di testa di Pavlovic, una bella giocata di Reijnders in area di rigore. Così la formazione di Fonseca si scrolla di dosso le tossine, finalmente, e va alla ricerca del pari. Che però, almeno fino al duplice fischio, non arriva. Anzi, nel finale si rischia il 2-0, con bel contropiede del Parma, non una gran conclusione di Sohm prima e palo di Mihaila quasi nel recupero. E allora all'intervallo il vantaggio ducale è meritato. Altroché.

Nella ripresa il Milan scende in campo con un altro piglio. Pronti-via, Reijnders con un bel tiro colpisce la traversa. Ma fa capire l'antifona: ora è un'altra squadra quella rossonera. E così, all'ora di gioco, ecco la giocata che serviva per il pari, sul solito asse Theo Hernandez-Rafa Leao: uno-due in verticale, poi il portoghese in area è altruista e appoggia a Pulisic, a cui non resta che appoggiare in rete l'1-1: il più facile dei tap-in.

Il Milan continua a farsi preferire nel secondo tempo, ma dà sempre la sensazione di poter essere colpito perché si scopre parecchio. A maggior ragione dopo gli ingressi in campo di Emerson Royal e Fofana, al debutto in Serie A, per Calabria e Musah. E infatti a destra, proprio sul lato dell'ex Tottenham, i rossoneri si fanno trovare scoperti: Almqvist vola sulla corsia, sfrutta la prateria lasciata da Emerson Royal e poi con un mancino perfetto imbecca Cancellieri sul secondo palo: l'ex Lazio ed Empoli spinge il 2-1 in fondo al sacco, celebrando poi la sua prima rete in gialloblù. Il Tardini torna a gioire. Poi soffre, fino alla fine, insieme agli undici in campo e il resto in panchina. E alla fine è festa vera: Parma batte Milan 2-1. Lo scrive TMW

LE PAROLE DI PALLADINO PRIMA DEL VENEZIA

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