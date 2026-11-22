Il Milan cala il pokerissimo al Frosinone: seconda sconfitta di fila per gli uomini di Alvini

Finisce 5-1 il match di San Siro: i rossoneri restano quarti in classifica, altro passo falso per i ciociari dopo un super inizio di stagione

Troppo Milan anche per questo Frosinone, sicuramente la più grande sorpresa in positivo di inizio di stagione. I rossoneri si impongono con un sonoro 5-1, con una vittoria che si è concretizzata di fatto nel corso del secondo tempo. La prima frazione di gioco, infatti, si era chiusa sul 2-1 per i padroni di casa: all'autogol sfortunato di Calvani e al raddoppio di Ramos, aveva risposto, accorciando le distanze, Masini. Nel secondo tempo, ecco lo show degli uomini di Amorim con le reti di Jashari, Cisse e Pulisic che hanno chiuso definitivamente il match poco prima del 70esimo. Troppi gli errori difensivi del Frosinone di Alvini che ha provato comunque a giocarsela a viso aperto fino alla fine, anche a San Siro.