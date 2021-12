Il Mattino, Salernitana, nessuna offerta, il suo prezzo va a picco, ora vale 15 milioni

Salernitana, nessuna offerta. Il prezzo cala a 15 milioni. Tre giorni di speranze per evitare di staccare la spina alla Salernitana. I trustee si interfacciano quotidianamente con la Federcalcio e attendono le offerte giuste. Il club potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, un prezzo molto inferiore rispetto a quello preventivato. Impensabile una vendita secca in poche ore. Lo scrive Il Mattino.

