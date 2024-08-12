Il Mattino annuncia: "Testa a testa tra Fiorentina e Lazio per Folorunsho in uscita da Napoli"
Il centrocampista del Napoli non avrebbe un buon rapporto con Conte che lo avrebbe messo praticamente alla porta
Secondo Il Mattino, Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, può partire, e su di lui ci sarebbe l'interesse di Lazio e Fiorentina: "Il Napoli può vendere anche Folorunsho, riflessioni in corso societarie sul calciatore. I dubbi dell'ex ct sono troppi e in caso di offerta importante (da 15 milioni almeno), l'affare si chiude. Lazio e Fiorentina sono testa a testa". Il nuovo tecnico degli azzurri Antonio Conte non sarebbe soddisfatto del rendimento del giocatore tra amichevoli ed allenamenti e, non lo vedrebbe tra i piani della formazione partenopea titolare per affrontare la stagione.
https://www.labaroviola.com/sentite-lo-juventino-chirico-vlahovic-e-un-attaccante-da-fiorentina-non-di-certo-la-punta-titolare-della-juventus/263914/