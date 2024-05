Il grande giorno di Firenze è arrivato: la carica dei 40mila è pronta a spingere la squadra di Italiano

Per Firenze è una di quelle giornate in cui fai fatica a restare concentrato sul lavoro, lo studio o qualsiasi altra cosa tu debba fare, è una giornata che non passa mai, le lancette sembrano andare più piano ed anche le persone non hanno tanta voglia di perdersi in chiacchiere. Il discorso finisce sempre lì:” Dove la guardi te?”, non va specificato nemmeno il soggetto, tanto tutti lo sanno. Tutti i fiorentini, da qualche settimana, hanno iniziato a pensare a dove saranno stasera con fiducia. C’è la convinzione che sia l’anno buono per tornare a vincere dopo ventitre anni. In 9mila ad Atene, i 30mila del Franchi ed i 2mila del Viola Park, oltre a tutti quelli che si recheranno ai vari maxischermi cittadini, ecco che il popolo viola è pronto a spingere i ragazzi di Italiano.