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Il Giudice sportivo non grazia la Fiorentina: 39000 euro di multa alla e inibizione per quattro tesserati

Non fa prigionieri la sentenza del giudice sportivo che commina alla Fiorentina una sanzione di trentanovemila euro per i comportamenti dei propri tifosi nei confronti dei sostenitori della Salernitan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 17:05
Il Giudice sportivo non grazia la Fiorentina: 39000 euro di multa alla e inibizione per quattro tesserati - Striscione Fiesole
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Il Giudice sportivo non grazia la Fiorentina: 39000 euro di multa alla e inibizione per quattro tesserati

Non fa prigionieri la sentenza del giudice sportivo che commina alla Fiorentina una sanzione di trentanovemila euro per i comportamenti dei propri tifosi nei confronti dei sostenitori della Salernitana. Oltre alla multa, la giustizia sportiva ha anche inibito quattro tesserati della curva Fiesole.

LA GIOIA DI COMMISSO DOPO LA VITTORIA

https://www.labaroviola.com/la-gioia-di-commisso-dopo-la-vittoria-scende-in-campo-e-corre-sotto-la-fiesole-per-esultare-con-i-tifosi/192005/

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