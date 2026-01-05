Il giudice sportivo conferma le squalifiche di Noslin e Marusic contro la Fiorentina. Multata la società viola

Sono state rese pubbliche le decisioni del Giudice Sportivo sulla 18esima giornata di Serie A. La Fiorentina ha ricevuto una multa per un petardo lanciato sul campo da gioco dai tifosi viola, inoltre è squalificato per la prossima gara, Lazio-Fiorentina, il vice di Vanoli. Per la Lazio invece è stata confermata la giornata di squalifica sia per Noslin che per Marusic, mentre Guendouzi, che alla fine della partita Lazio-Napoli ha utilizzato dei toni accesi contro l’arbitro, non ha ricevuto nessuna penalizzazione. Di seguito il comunicato scritto:

Sulla multa della Fiorentina: “Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, 42° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Sul vice di Vanoli: “CAVALLETTO Daniele (Fiorentina): per avere, al 43° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.