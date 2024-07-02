Il Galatasaray fa gli auguri di compleanno a Zaniolo, ma esplode la rabbia dei tifosi: "È un traditore"

I tifosi del Galatasaray non risparmiano insulti nei confronti di Nicolò Zaniolo, che oggi compie 25 anni: "Via i traditori

Nicolò Zaniolo oggi compie 25 anni e non sono mancati gli auguri del Galatasaray, club proprietario del suo cartellino. Il post pubblicato dal club turco sui social apre l'acceso dibattito, il quale nasce proprio dalle voci di mercato e dalle volontà già manifestate pubblicamente dall'ex Roma. Non è passata inosservata la rabbia dei tifosi della squadra di Istanbul, che lo hanno definito un "traditore" per via del suo desiderio di far ritorno in Serie A (su di lui ci sono Atalanta e Fiorentina) e lasciare la Turchia dopo il prestito all'Aston Villa. "Un nostro giocatore? Ha cancellato tutte le foto con la maglia del Galatasaray" scrivono, poi ancora "Nessun augurio per un traditore come lui" ed altri insulti che riguarda la "poca riconoscenza" nei confronti dei giallorossi che vogliono cederlo. Intanto Atalanta e Fiorentina si danno battaglia per aggiudicarselo.

CM.COM: “ZANIOLO HA SCELTO L’ATALANTA MA C’È ANCORA UNA DISTANZA MINIMA CON IL GALATASARAY”

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