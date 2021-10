Una Fiorentina a due volti. Brillante e con un ritmo da grande squadra in trasferta, da ultime posizioni in classifica in casa. La Fiorentina ha raccolto 9 dei 12 punti totali lontani dal Franchi. È al Franchi che Italiano dovrà cercare di ripristinare quel che per la Fiorentina è sempre stata una garanzia. Lo scrive Repubblica.

