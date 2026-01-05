Fagioli, prestazione totale contro la Cremonese. I numeri della sua partita

La prestazione di Nicolò Fagioli contro la Cremonese racconta molto più di quanto dica il semplice risultato finale. I numeri della sua gara parlano di un centrocampista totale, presente in ogni zona...

La prestazione di Nicolò Fagioli contro la Cremonese racconta molto più di quanto dica il semplice risultato finale. I numeri della sua gara parlano di un centrocampista totale, presente in ogni zona del campo e finalmente vicino a quella versione che tanto aveva impressionato proprio ai tempi della sua esperienza in grigiorosso.

Novanta minuti giocati senza cali, 105 palloni toccati, a conferma di quanto il gioco sia passato dai suoi piedi. Non solo gestione, ma anche qualità nell’ultimo terzo di campo: 4 passaggi chiave, segnale di una visione di gioco tornata ad essere incisiva. Importante anche il contributo nelle giocate più complesse. I lanci lunghi, spesso uno dei suoi marchi di fabbrica, tornano ad essere efficaci: 6 su 9 riusciti, una percentuale che testimonia fiducia e pulizia tecnica. Ma la sua crescita non si limita alla fase di possesso. Fagioli ha mostrato una presenza costante anche sul piano dell’intensità e del sacrificio: 5 falli subiti, segno di una capacità ritrovata di proteggere palla e attirare pressione, e un dato impressionante nei contrasti, con 9 duelli vinti su 9. A completare il quadro, 10 recuperi, che certificano attenzione e letture difensive.

È proprio questa completezza che richiama alla memoria il Fagioli più apprezzato nel suo anno alla Cremonese: un centrocampista moderno, capace di unire qualità, personalità e lavoro sporco. Forse è ancora presto per parlare di definitiva consacrazione, ma i segnali sono chiari: Nicolò Fagioli sembra finalmente sulla strada giusta per ritrovare la sua forma migliore.