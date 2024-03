Il discorso di Sarri nello spogliatoio: “Mi dimetto perchè non mi seguite”. Messaggio filtrato in 5 minuti

L’ultimo discorso di Maurizio Sarri alla squadra prima di rassegnare le proprie dimissioni da tecnico biancoceleste: “Ho visto che non mi seguite più, qualcuno è troppo diverso dalla scorsa stagione, ho deciso di dimettermi. Se il problema sono io, mi metto da parte così date una scossa alla stagione”. Neanche il tempo di dirlo che da dentro il messaggio è filtrato in 5 minuti. E qualche faccia di circostanza, non sincera (un paio soprattutto), lo ha portato a lasciare subito Formello. Lasciando al suo staff qualsiasi decisione, lui aveva già scelto di andare via. Lo scrive Alfredo Pedullà

ANTOGNONI E BATISTUTA DA NARDELLA PER IL NUOVO STADIO