Il digiuno della Fiorentina finisce a pranzo, risultato ampio. Ora testa al Bologna per una gara chiave 

Il digiuno finisce a pranzo, ed è un lauto pasto. Il primo successo del 2024, cominciato per niente bene fino a ieri, è un risultato largo per la Fiorentina: cinque gol, con cinque marcatori diversi, per rilanciarsi al principio di una settimana piena, che prevede prima il recupero con il Bologna e poi l’Empoli, partite chiave per l’ Europa, visto che le altre davanti hanno vinto tutte. La ricarica di autostima è concessa dal Frosinone, che vede aumentare in modo preoccupante il numero dei gol incassati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, BELOTTI A FIRENZE SOGNA