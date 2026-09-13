Andreazzoli: “Il derby fa male, ma non ci spaventa: questa squadra ha ancora 34 giornate per crescere”

Andreazzoli analizza le partite della Fiorentina Primavera

Secondo quanto riportato da Andreazzoli in un’intervista sui canali social della Fiorentina: “Il percorso per ora è stato come ce lo aspettavamo, consapevoli del fatto che concedere sette anni di differenza agli avversari è un peso. Credo che non ne abbiamo sentito granché il peso, ciò che ha pesato è stata la trasferta infrasettimanale, perché al rientro dopo una finale persa vai a letto alle 4 del mattino e il giorno dopo inizi a preparare una partita contro una squadra pimpante e viva fisicamente, che oggi ha meritato il risultato. Non siamo preoccupati, siamo alla quarta giornata, ne mancano trentaquattro: con la nostra filosofia e con l'idea da perseguire di ringiovanire, far crescere i ragazzi, sia individualmente che di squadra, come visto contro l'Atalanta, una partita meravigliosa. Rimaniamo positivi anche se dispiaciuti per aver perso il derby: devo però dire che non ho ancora visto una casualità favorevole a noi, e mi dispiace per i ragazzi, ma sappiamo che lavoriamo per loro e trasferiamo loro la nostra pazienza. Col Verona abbiamo anche esagerato sulla produttività dimostrata, poi non è detto che significhi che si realizza ciò che si crea. Mi accontento di portare la squadra in condizione di poter segnare, credo che qualche occasione ci sia stata anche oggi, seppur sporca, e potevano essere decisive per portare a casa un risultato ben gradito, anche se non equo.”