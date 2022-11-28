Il ct della Serbia non risparmia i difensori: ''A questo livello sbagliare così il fuorigioco non è accettabile''

Il commissario tecnico della Serbia non sembra aver digerito il rendimento dei suoi difensori nella partita contro il Camerun.

Dopo il rocambolesco 3-3 maturato tra Serbia e Camerun, risultato che tiene ancora apertala situazione del girone completato da Svizzera e Brasile (in campo alle 17), il ct serbo Dragan Stojkovic ha così commentato il rendimento del suo reparto difensivo:

"Dopo l'alto rendimento della nostra difesa, il tentativo di fare un fuorigioco a questo livello non dovrebbe accadere, ci è costato la vittoria. Siamo sfortunati con gli infortuni, questo ci preoccupa. Oggi abbiamo dovuto fare di nuovo dei cambi forzati".

LA FIORENTINA TORNA AD ALLENARSI

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