Il Corriere Fiorentino titola: “A passo di lumaca” altra occasione buttata per i viola a Torino

Il Corriere Fiorentino definisce questa Fiorentina “a passo di lumaca” infatti la squadra di Italiano non è riuscita nuovamente a raccogliere dei punti dopo un secondo tempo ampiamente dominato allo Stadium contro la Juventus. Si tratta dell’ennesima sconfitta del 2024 che appare davvero disastroso: la Fiorentina è quint’ultima per punti ottenuti in campionato. La squadra è scivolata al decimo posto ed appare difficile arrivare ad un piazzamento europeo passando per il solo campionato, sarebbe un crimine dopo un girone d’andata terminato al quarto posto ben dentro la zona Champions.