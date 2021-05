Il Corriere Fiorentino scrive: “Tortura finita. Giù il sipario. Speso ma sul campo ottenuto poco”

Giù il sipario. Con la speranza che, la prossima, sia una recita finalmente diverso. Divertente, magari. E con un prospettive un po’ più esaltanti che non una lunga, e spesa affannosa, battaglia per restare in serie A. Lo merita la storia di questa società e soprattutto è quanto ha sempre detto di volere Rocco Commisso. Un proprietario che ribadisce in ogni occasione di aver investito parecchio sulla Fiorentina, per ottenere però sul campo praticamente niente. Basta pensare che, con i suoi 40 punti, questa Fiorentina è la peggior del post fallimento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, GATTUSO, LA FIORENTINA ASPETTA UNA RISPOSTA. FONSECA PISTA APERTA, OCCHIO A FERREIRA