Il Corriere Fiorentino scrive: "La Fiorentina non vince in casa da 6 mesi, il 2026 è orribile

I viola hanno vinto poche volte davanti ai loro tifosi

I numeri sono impietosi, il calendario non concede sconti e lo stadio resta il consueto cantiere aperto. La Fiorentina si appresta ad affrontare il Como con l'obbligo assoluto di scuotersi, accantonare il torpore e iniziare una faticosa risalita in classifica. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, la priorità immediata per la giovane formazione viola è tirarsi fuori dai guai il prima possibile, perché rimanere invischiati nelle zone calde potrebbe scatenare ansia e insicurezze in un gruppo ancora privo di grande esperienza. L'auspicio nell'ambiente gigliato è che lo stop di Genova contro il Genoa sia stato soltanto un passaggio a vuoto, figlio di una sosta prolungata e di qualche decisione tattica non del tutto idonea.

Quella contro la compagine guidata da Cesc Fabregas rappresenta un esame probante. Il Como vanta una struttura solida e principi di gioco ben assimilati, ma la partita si deciderà su alcune sfide cruciali a tutto campo. Tra le sfide più stuzzicanti spicca il duello a distanza tra due dei giovani talenti più promettenti del panorama internazionale, Franco Mastantuono e Nico Paz. In avanti andrà in scena uno scontro ad alta intensità fisica tra i riferimenti offensivi Pellegrino e Douvikas, mentre le chiavi della regia vedranno contrapposte la visione di gioco di Nicolò Fagioli e la qualità di Lucas Da Cunha.

Uno dei nodi principali per Paolo Vanoli risiede nella fase difensiva, visto che la Fiorentina registra al momento la terzultima difesa del campionato. L'imperativo è ritrovare la compattezza e il furore agonistico mostrati nelle uscite di Venezia e contro il Napoli, lavorando su un atteggiamento collettivo che parta già dal primo pressing degli attaccanti. Inoltre va infranto il tabù casalingo, dato che l'ultimo successo interno in campionato risale a sei mesi fa con l'1-0 alla Lazio firmato da Gosens, mentre in questo avvio di stagione al Franchi è arrivato un solo punto in tre gare. Dall'altra parte, il Como si presenta a Firenze incastrato tra due impegni di Champions League, la trasferta rimediata a Rotterdam contro il Feyenoord e il prossimo match contro il Manchester United, un fattore di stanchezza di cui la Fiorentina dovrà approfittare con massima determinazione.