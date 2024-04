Il Corriere dello Sport titola: “Se Nico andasse in Premier, la prima scelta sarebbe Zaniolo”

Nonostante il contratto rinnovato fino al 2028, Nico Gonzalez è nel mirino di tante squadre europee soprattutto inglesi che sarebbero desiderose di ingaggiarlo, quindi quest’estate potrebbe diventare un uomo-mercato. Il club viola, come riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe individuato in Nicolò Zaniolo, il calciatore in grado di poterlo sostituire in termini di qualità, infatti già lo stesso Barone ne aveva parlato con il procuratore dell’azzurro. Se l’argentino partisse, i viola andrebbero all’assalto del talento di proprietà del Galatasaray.