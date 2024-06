Il Corriere dello Sport scrive: “La Roma vuole un top player, anche Nico è nella lista”

Daniele Pradè ha confermato ieri che Nico González è incedibile e che resterà in viola salvo colpi di scena improvvisi. In passato, la Fiorentina ha già ammesso di aver rifiutato diverse offerte per il suo giocatore che ha tante pretendenti. Per questo, Il giornale vede l’argentino come un profilo buono per la Roma insieme a Chiesa. Nel mercato tutto è possibile, ma adesso sembra uno scenario difficile vedere i giallorossi fare un’offerta irrinunciabile per il numero dieci gigliato.