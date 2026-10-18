Il Corriere dello Sport scrive: "Gonçalves ancora in panchina, il portoghese non è in forma"

Il giocatore portoghese non è in condizione per essere titolare

Ci sono diversi elementi approdati a Firenze durante l'ultima sessione di calciomercato su cui si riponevano grandi aspettative, ipotizzando un loro inserimento immediato e un contributo incisivo fin dalle prime battute della stagione.

Un percorso di inserimento più lungo del previsto

Tra la necessità di ritrovare la condizione atletica ideale e il fisiologico tempo richiesto per metabolizzare la nuova realtà viola, per alcuni di loro il processo si sta rivelando più lungo. Tra i nomi spicca quello di Pedro Gonçalves: nonostante mister Vanoli lo ritenga ormai arruolabile, l'esterno lusitano ex Sporting Lisbona si accomoderà inizialmente in panchina anche per la gara odierna.

Una scelta annunciata

Si tratta di un'esclusione dai titolari ampiamente preventivabile e attesa, legata al fatto che il giocatore è ancora a caccia della forma migliore per poter incidere al massimo. A riportare il quadro della situazione è il Corriere dello Sport.