Il Corriere dello Sport riporta: "Koleosho è un nome buono per la Fiorentina, costa solo 10 milioni"

L'esterno azzurro potrebbe essere un nuovo colpo per Grosso

L'esigenza prioritaria della Fiorentina è quella di rimodellare le corsie laterali d'attacco, una zona di campo attualmente priva di alternative. Per sviluppare il suo 4-3-3, Fabio Grosso necessita di elementi rapidi e tecnici, motivo per cui Fabio Paratici si sta già muovendo attivamente sul fronte calciomercato. Nella lista dei desideri dei toscani, oltre ai nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté (profili ben noti al mister dopo la comune esperienza a Sassuolo), è spuntato anche il profilo di Luca Koleosho, giovane promessa azzurra di proprietà del Burnley.

Il percorso recente del calciatore italo-americano oltremanica è stato caratterizzato da poche opportunità, una carenza che lo ha spinto a cercare spazio altrove tramite una serie di trasferimenti a titolo temporaneo: prima nella penisola iberica con l'Espanyol e poi in Francia al Paris Fc, club con il quale ha messo a referto 3 marcature e un assist in 16 apparizioni. Le sue doti migliori sono emerse però con la maglia della Nazionale, dove ha beneficiato della piena stima da parte del selezionatore Silvio Baldini.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il classe 2004 risponde perfettamente all'identikit tracciato dalla dirigenza: unisce la giovane età e la nazionalità italiana a condizioni economiche vantaggiose. Il Burnley valuta infatti il cartellino del ragazzo intorno ai 10 milioni di euro, un esborso che la società viola è ampiamente in grado di sostenere.