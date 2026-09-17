Il Corriere dello Sport riporta: "Anguissa in dubbio, oggi Allegri deciderà se può giocare a Firenze"

Il giocatore azzurro potrebbe recuperare in vista di Firenze

Le condizioni di Anguissa restano incerte: il centrocampista del Napoli non si è ancora aggregato ai compagni e la seduta odierna sarà decisiva per stabilire un'eventuale assenza nella trasferta di domenica alle 12.30 al Franchi contro la Fiorentina, come riferisce il Corriere dello Sport.

L'ultimo allenamento lo ha visto impegnato in una sessione individuale in palestra, segno che i guai fisici causa dei recenti forfait con Arsenal e Bologna non sono stati ancora del tutto superati. Le prossime quarantotto ore chiariranno il quadro, ma Allegri appare orientato a confermare la cerniera di centrocampo con Gilmour al fianco di Lobotka, assetto che ha ben figurato nelle ultime due uscite.

Nell'attesa di novità su Frank, sono già sei le defezioni certe per l'impegno di Firenze, ultimo appuntamento prima della pausa di tre settimane: Alisson Santos, Buongiorno, Marianucci, Meret, McTominay e Giovane. Al rientro dopo la sosta, nella gara casalinga del 10 ottobre contro il Frosinone, il tecnico contava di recuperare l'estremo difensore e Marianucci, mentre servirà un'ulteriore attesa per gli altri degenti, eccezione fatta per Buongiorno il cui rientro è posticipato al 2027. Per quanto riguarda le scelte di formazione per la sfida ai viola, permane inoltre il consueto dubbio sulla corsia mancina, con Spinazzola e Olivera a contendersi una maglia da titolare.