Il Corriere dello Sport annuncia: "Dopo Milenkovic, adesso anche la permanenza di Nico è in bilico"
Dopo l'addio del centrale serbo verso l'Inghilterra, adesso anche il numero dieci argentino potrebbe salutare
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2024 13:16
La Fiorentina continua ad abbassare il proprio monte ingaggi come voluto dal Presidente Commisso, infatti è stato ceduto colui che percepiva l'ingaggio più alto come Milenkovic ed adesso le cessioni potrebbero continuare. Il Corriere dello Sport ha annunciato che Nico González potrebbe essere ceduto al miglior offerente in questa sessione di mercato. Il giocatore argentino è il secondo più pagato della rosa, adesso il primo con 3 milioni percepiti dopo la partenza di Milenkovic.
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