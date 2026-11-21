Il Corriere della Sera scrive: "Estupinan è nel mirino della Fiorentina per gennaio, può servire a Vanoli"

Il giocatore sudamericano può essere un rinforzo per la fascia

La sessione invernale di mercato del Milan partirà dalle uscite. Gerry Cardinale, sbarcato ieri in Italia, si è riunito a Casa Milan con la dirigenza e l'area scouting per tracciare la rotta in vista di gennaio. Stando a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, prima di valutare eventuali acquisti occorrerà sfoltire l'organico, stabilendo quali elementi siano sul piede di partenza.

Prestiti in vista per Camarda e Comotto Fra i movimenti in uscita pressoché scontati figurano quelli dei due talenti più giovani. Francesco Camarda e Christian Comotto saluteranno temporaneamente i rossoneri, ma non si tratta affatto di una bocciatura: l'intento è garantire loro minutaggio e favorirne la maturazione lontano da Milano. Per il mediano prende corpo l'approdo al Genoa allenato da De Rossi, mentre per il centravanti si aprono più strade tra Serie A (sempre i rossoblù), Serie B (Pisa) e campionati stranieri (attenzione alle società della galassia Marinakis).

Il quadro su Estupinan e Loftus-Cheek Restano sotto osservazione anche i profili di Pervis Estupinan e Ruben Loftus-Cheek. Il laterale, bloccato in estate da Amorim ma autore finora di una stagione sottotono, ha attirato l'interesse della Fiorentina, che ha avviato i primi contatti esplorativi. Sul fronte del centrocampista inglese, infine, si registrano diversi interessamenti provenienti dalla Turchia, in particolare dal Besiktas.