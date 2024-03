Il Consiglio comunale a Barone: “Ci stringiamo intorno a te e alla tua famiglia in questo momento difficile”

Il presidente del Consiglio comunale fiorentino, Luca Milani, ha espresso vicinanza nei confronti del direttore generale Joe Barone, facendogli gli auguri di pronta guarigione. Le sue parole:

“Tutto il Consiglio comunale intende stringersi intorno alla famiglia del direttore generale della Fiorentina Joe Barone in questo momento molto critico per la sua salute. Ci auguriamo tutti che si possa risolvere la situazione in maniera positiva”.

IL MONZA È VICINO A JOE BARONE, GALLIANI: “CARO JOE, TI ASPETTIAMO ANCORA PIÙ FORTE DI PRIMA”