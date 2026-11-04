Il Como vola in Champions: vittoria clamorosa per 9-1 sul campo del Lens! Tripletta per Douvikas

Vittoria incredibile del Como che passeggia sul Lens e vince 9-1 in trasferta! I lariani sono tra le migliori 8 d'Europa dopo 4 giornate

Scegliete voi la console, ma al Bollaert-Delelis è sembrato assistere ad una partita di calcio virtuale, ma alla fine gli enfant terribles di Fabregas impartiscono una lezione al Lens in casa sua: 9-1 il risultato finale, per una figuraccia senza precedenti per i Sang et Or, oltre che per il record di otto reti mai realizzate da una squadra nella storia della Champions League. Un tripudio dei pochi ma quanto sono stati fortunati i tifosi lariani in trasferta per assistere ai primi tre punti fuori casa in Europa dei biancoblù e il quarto posto agguantato con 9 punti per i playoff di Champions praticamente ipotecati.

Nemmeno i bookmaker si sarebbero potuti aspettare un risultato di queste proporzioni. Un finale, per gioco di parole, sproporzionato a dir poco per la superiorità sfiancante che il Como ha dimostrato al Bollaert-Delelis nella sua seconda trasferta europea di sempre per un 8-1 da lasciare esterrefatti. Una fiera del gol che ha portato ben sei marcatori differenti sul tabellino e una prestazione da dieci e lode per i ragazzi di Cesc Fabregas. E dire che il tecnico catalano era preoccupato per la coperta corta in Europa, ma ci sono voluti giusto sette minuti per impostare l’avanzata senza pietà. Tasos Douvikas il rapace d’area di rigore che si porta a casa il pallone della prima tripletta assoluta in Champions League, due spinti a pochi metri dalla porta e uno sul primo palo a fulminare Risser (57’).

Prima il mancino terrificante sotto la traversa di Nico Paz, su azione corale da applausi dei lariani, risultato poi allargato dal poker di Da Cunha e il 5-0 incornato da Kempf su suggerimento al bacio di Milla. Una furia cieca di cinque reti si è abbattuta sui Sang et Or, con mister Yannick Cahuzac completamente pietrificato di fronte ad una figuraccia di questa portata, mentre Fabregas ha apportato dei cambi e ha regalato minuti preziosi al 18enne Papaccioli (all’esordio in Champions), con Mattia Liberali capace di firmare la prima rete nella massima competizione europea, oltre che l’assist che ha mandato in porta Baturina per l’8-1 della serata. Inutile il gol della bandiera di Aguilar su splendida volée in seguito a un calcio di punizione, ma in pieno recupero si è preso il suo momento di gloria anche il classe 2008 Papaccioli: debutto nella massima competizione europea e gol che si ricorderà per una vita intera. Così come Fabregas e il suo Como che chiudono i giochi con un impensabile 9-1, portandosi così al quarto posto in Champions League. Figuraccia per il Lens dopo il ko nel derby con il Lille, come riportato da TMW.