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Il classe 2006 Braschi è stato convocato per il ritiro in Inghilterra

Il giovane non ha preso parte alla prima fase di preparazione al Viola Park

A cura di Lisa Grelloni
28 luglio 2026 10:58
Il classe 2006 Braschi è stato convocato per il ritiro in Inghilterra -
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Braschi
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La Fiorentina si trova in ritiro in Inghilterra. Riccardo Braschi, attaccante della Viola classe 2006, ha lasciato il ritiro di Teddington dove si trova la squadra di Fabio Grosso. Il giovane è in viaggio per raggiungere il ritiro gigliato, si unisce dunque al club dell’ex Sassuolo dopo non aver preso parte alla prima fase di preparazione che si è svolta al Viola Park. C'è da capire il motivo.

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