Il classe 2006 Braschi è stato convocato per il ritiro in Inghilterra

Il giovane non ha preso parte alla prima fase di preparazione al Viola Park

La Fiorentina si trova in ritiro in Inghilterra. Riccardo Braschi, attaccante della Viola classe 2006, ha lasciato il ritiro di Teddington dove si trova la squadra di Fabio Grosso. Il giovane è in viaggio per raggiungere il ritiro gigliato, si unisce dunque al club dell’ex Sassuolo dopo non aver preso parte alla prima fase di preparazione che si è svolta al Viola Park. C'è da capire il motivo.