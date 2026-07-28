Il classe 2006 Braschi è stato convocato per il ritiro in Inghilterra
Il giovane non ha preso parte alla prima fase di preparazione al Viola Park
A cura di Lisa Grelloni
28 luglio 2026 10:58
La Fiorentina si trova in ritiro in Inghilterra. Riccardo Braschi, attaccante della Viola classe 2006, ha lasciato il ritiro di Teddington dove si trova la squadra di Fabio Grosso. Il giovane è in viaggio per raggiungere il ritiro gigliato, si unisce dunque al club dell’ex Sassuolo dopo non aver preso parte alla prima fase di preparazione che si è svolta al Viola Park. C'è da capire il motivo.