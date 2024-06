“Il cemento può cedere”, in caso di sospensione lavori, lo stadio potrebbe avere problemi di agibilità

In casa Fiorentina tiene banco la questione Artemio Franchi, con la società viola che ha fatto ricorso contro il Comune di Firenze. In caso di sospensione dei lavori e di mancata ristrutturazione del Franchi, lo stadio potrebbe avere nei prossimi anni problemi di agibilità dovuti allo stato del cemento armato. Il botta e risposta tra Fiorentina e Comune si arricchisce di una nuova puntata e, dopo il ricorso al giudice civile presentato dalla società viola per chiedere lo stop ai cantieri, emergono ulteriori dettagli.

Premessa, allo stato attuale non ci sono problemi di agibilità per la prossima stagione: ogni anno vengono fatti interventi ed attività di continuo monitoraggio, anche sismico e in vista dell’annata 2024- 2025 prima di agosto è programmata una nuova verifica approfondita della copertura Nervi. Tuttavia, fanno sapere i tecnici di Palazzo Vecchio, “se non si proseguirà con il restauro e gli interventi di verifica, dove il restauro non è completato potrebbero esserci situazioni di criticità che potrebbero condurre all’inagibilità dello stadio“. Uno scenario cupo, strettamente connesso al restyling: per quanto infatti l’attenzione mediatica, dei tifosi e della società è rivolta alla copertura, alla creazione di nuove curve e al concetto di stadio moderno, gran parte dei 150 milioni dei finanziamenti presenti, ottenuti nella tranche del Pnrr destinato alla cultura, dovranno essere investiti proprio nel restauro e nella conservazione dell’impianto del Nervi. Una parte che, nel progetto di Arup, toccherà allo studio Cupelloni. Lo scrive Repubblica.