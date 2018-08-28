Il caso della "contestazione contestata", ma nessun viola-club (a parte Viesseux) parla...

Un intero giorno di silenzio dopo la contestazione alla contestazione che ha fatto tanto rumore. L’unico viola club a intervenire sui cori anti-Della Valle di domenica sera è stato il Vieusseux. Allo...

Un intero giorno di silenzio dopo la contestazione alla contestazione che ha fatto tanto rumore. L’unico viola club a intervenire sui cori anti-Della Valle di domenica sera è stato il Vieusseux. Allo stadio qualche divisione in passato, specie tra la Curva e la Maratona, c’era già stata. Si attendono sviluppi nelle prossime gare. A riportarlo è La Nazione.