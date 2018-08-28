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Il caso della "contestazione contestata", ma nessun viola-club (a parte Viesseux) parla...

Un intero giorno di silenzio dopo la contestazione alla contestazione che ha fatto tanto rumore. L’unico viola club a intervenire sui cori anti-Della Valle di domenica sera è stato il Vieusseux. Allo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2018 10:22
Il caso della "contestazione contestata", ma nessun viola-club (a parte Viesseux) parla... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Un intero giorno di silenzio dopo la contestazione alla contestazione che ha fatto tanto rumore. L’unico viola club a intervenire sui cori anti-Della Valle di domenica sera è stato il Vieusseux. Allo stadio qualche divisione in passato, specie tra la Curva e la Maratona, c’era già stata. Si attendono sviluppi nelle prossime gare. A riportarlo è La Nazione.

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