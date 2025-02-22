Il Bologna perde contro il Parma di Chivu: finisce 2-0 al Tardini. Ora la Fiorentina può andare a +4

Il Derby dell'Emilia si conclude con la vittoria dei padroni di casa, che, dopo il cambio in panchina, sembrano aver ritrovato la giusta stabilità per rilanciarsi nella lotta per la salvezza. Un pomer...

Il Derby dell'Emilia si conclude con la vittoria dei padroni di casa, che, dopo il cambio in panchina, sembrano aver ritrovato la giusta stabilità per rilanciarsi nella lotta per la salvezza. Un pomeriggio da dimenticare per il Bologna, che perde 2-0. Il Parma è andato in vantaggio grazie a Bonny, che ha prima conquistato e poi trasformato un calcio di rigore. Bonny ha toccato la palla con l'esterno all'interno dell'area, e il fallo di mano di Beukema è stato evidente. Il direttore di gara non ha avuto dubbi e ha assegnato il rigore, che Bonny ha realizzato con grande precisione.

Al 78' il Parma ha raddoppiato con Sohm, che ha finalizzato un contropiede avviato da Dennis Man. Dopo un passaggio in profondità, Sohm ha battuto Ravaglia con un diagonale di sinistro preciso e potente. Nel finale, il Bologna ha tentato di reagire, ma senza mai creare occasioni concrete per riaprire la partita. Per la squadra di Vincenzo Italiano, quindi, una battuta d'arresto sulla corsa Champions ed Europa League.

La sconfitta dei felsinei è una buona notizia per la Fiorentina, che in caso di vittoria potrebbe andare a +4 dai rossoblù. Quindi il Bologna si mantiene a quota 41 punti.