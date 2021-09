Il Bologna è un disastro, arrivano le dimissioni di Sabatini, decisione in comune con la società

Alla fine Walter Sabatini ha deciso di dire addio alla sua avventura al Bologna. All’indomani della sconfitta contro l’Empoli, il club emiliano ha comunicato che a Sabatini non verrà rinnovato il contratto e che può dichiararsi conclusa la sua avventura alle dipendenze di Joey Saputo.

Una indiscrezione che era già circolata in estate. Ma che Sabatini, in una intervista rilasciata lo scorso 21 agosto, aveva messo da parte: “Sì è vero, volevo andar via per motivi personali. Ma alla fine sono rimasto e voglio essere il testimone della resurrezione del Bologna. Voglio vederlo nella parte sinistra della classifica ed è possibile con un grande tecnico come Mihajlovic. Glielo ripeto sempre: ‘Tu non sei un allenatore, tu sei l’allenatore'”.

Adesso il nuovo dietrofront. Trentasette giorni dopo quella dichiarazioni, le strade del Bologna e di Walter Sabatini si dividono. Definitivamente. Lo riporta TMW

LA MOVIOLA DI LABARO VIOLA, RIGORE GIUSTO PER LA FIORENTINA