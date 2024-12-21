Il Bologna di Italiano ne fa 2 al Torino, la decidono Dallinga e Pobega. Felsinei a -3 dalla Fiorentina
Il Torino perde in casa contro il Bologna, che conquista tre punti grazie ai gol di Dallinga e Pobega, portandosi al settimo posto in classifica
Il Torino ospita il Bologna nel match valido per il 17° turno di Serie A. Per i granata arriva l'ottava sconfitta in campionato, mentre i rossoblù ottengono altri tre punti da aggiungere alla loro classifica. La partita inizia con un calcio di rigore per il Bologna, a seguito del fallo di Borna Sosa su Emil Holm, ma Castro sbaglia l'opportunità dagli 11 metri, venendo ipnotizzato da Milinkovic-Savic. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, mentre nella ripresa arrivano le due reti: Dallinga segna il suo primo gol in Serie A al 71', mentre Tommaso Pobega trova il raddoppio all'80' dopo una serie di rimpalli.
Il Bologna continua a vivere un buon momento, dopo la vittoria contro la Fiorentina al Dall'Ara, e sale al settimo posto con 28 punti, a sole 3 lunghezze dai viola, in attesa della sfida contro l'Udinese al Franchi.
Radio Bruno rivela: “Comuzzo e Beltran verso la panchina contro l’Udinese. Sono stanchi”
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