"Il biglietto è troppo caro". I napoletani protestano, contro la viola stadio vuoto?
Un biglietto in curva per Napoli-Fiorentina costa 35€ prezzo ritenuto molto caro dai tifosi napoletani. Nella notte è stato esposto uno striscione al San Paolo con scritto “Vogliamo il settore popolar...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2018 12:36
Un biglietto in curva per Napoli-Fiorentina costa 35€ prezzo ritenuto molto caro dai tifosi napoletani. Nella notte è stato esposto uno striscione al San Paolo con scritto “Vogliamo il settore popolare” per chiedere una politica sui tagliandi che sia diversa da quella adottata finora. Per la protesta dei tifosi, che ricordiamo non potevano sottoscrivere nemmeno gli abbonamenti, Napoli-Fiorentina si rischia di giocare in una stadio pressochè deserto