Il Betis perde Rodriguez? Pellegrini: “Ha sentito una contrattura al bicipite femorale. Farà esami”

Ieri sera nella sfida, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, tra Real Betis e Jagiellonia, l’ex difensore di Milan e Torino Ricardo Rodriguez è uscito anticipatamente al 26′ minuto di gioco per un infortunio al bicipite femorale. Il giocatore svizzero è in dubbio per i due match con i viola di inizio maggio e sulle sue condizioni si è espresso così il tecnico degli andalusi Manuel Pellegrini nel post partita: “Ricardo ha sentito una contrattura al bicipite femorale. Domani sarà visitato, ha detto di non aver sentito uno strappo forte e potrebbe trattarsi di semplice affaticamento. Sarà esaminato e avremo una diagnosi più precisa su cosa si tratta”.