Ikoné e quell’esultanza da NBA dopo il gol, un omaggio a Young, il suo cestista preferito

Finta di Nico Gonzalez a saltare Koulibaly, palla sul secondo palo, stop perfetto e sinistro ad incrociare di Ikonè, che glaciale batte Ospina sul secondo palo. Glaciale proprio come l’esultanza dell’esterno francese ex Lille, che corre verso i compagni con le mani a stringersi le braccia, come quando si ha molto freddo e si cerca in tutti i modi di sfregarsi per avere un po’ di calore. Più di qualcuno si è chiesto il motivo di un’esultanza così particolare, anche se i più attenti seguaci di sport americani avranno potuto intuirlo.

Ikonè ha replicato l’ormai celebre imitazione di Trae Young, cestista americano, stella Nba e playmaker degli Atlanta Hawks, anche lui classe ’98. Quel gesto sta a significare, secondo la spiegazione del giocatore di basket, che si ha il ghiaccio nelle vene, ovvero che nei momenti delicati, quando c’è da fare la differenza, non perde lucidità e rimane freddo per raggiungere il suo obbiettivo. Ikonè, che è un grande tifoso Nba e appassionato delle giocate di Young, tanto di repostarle tutti i giorni sul suo profilo Instagram, ha voluto omaggiare il campione. Lo scrive La Nazione.

