Idea Benassi per il dopo Borja Valero. Il Torino chiede 10 milioni ma il giocatore pensa di cambiare aria..

Tra i candidati per il centrocampo c’è Marco Benassi, 22 anni di proprietà del Torino. Per l’ormai ex capitano della Under 21, il futuro si decide adesso..

Tra i candidati per il centrocampo c’è Marco Benassi, 22 anni di proprietà del Torino. Per l’ormai ex capitano della Under 21, il futuro si decide adesso. Serviranno almeno 10 milioni di euro (il Toro ne chiede 15), ma la liquidità c’è. Compresi i bonus, 7 milioni arrivano da Borja Valero. Si andrebbe, così, a riempire un’altra casella tra i giocatori cresciuti nel vivaio italiano. Solo un anno fa, Benassi ha firmato il prolungamento di contratto coi granata fino al 2020, ma lui stesso ha confermato di aspettare le mosse del suo club, «pronto a tutto», anche a cambiare aria. E’ questo il momento di fare un passo avanti.

A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio