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Ibrahimovic la tocca piano: "CR7 bravo, ma provi a farlo da 40 metri.."

Zlatan Ibrahimovic si fa notare come sempre per mezzo delle sue dichiarazioni mai banali. Lo svedese, dopo essere entrato nel cuore dei tifosi del LA Galaxy..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 15:03
Ibrahimovic la tocca piano: "CR7 bravo, ma provi a farlo da 40 metri.." -
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Ibrahimovic
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Zlatan Ibrahimovic si fa notare come sempre per mezzo delle sue dichiarazioni mai banali. Lo svedese, dopo essere entrato nel cuore dei tifosi del LA Galaxy (grazie a una spettacolare doppietta all’esordio con la sua nuova squadra) è tornato a far parlare di sè commentando la rete in rovesciata di Ronaldo(che ha contribuito con una doppietta nel successo di 3-0 sulla Juventus all’Allianz Stadium). Così l’ex attaccante della Juventus ha commentato la rete di CR7 ai microfoni di SportsCenter:

“Gran bel gesto atletico. Ora faccia una cosa: riprovi a farlo, però a quaranta metri di distanza”.

Il messaggio è chiaro, Zlatan è riuscito in un’impresa del genere l’11 novembre 2012, in Svezia-Inghilterra, partita finita 4-2. Il portiere avversario, Joe Hart, rinvia troppo corto con un colpo di testa, Ibra non ci pensa due volte e, rovesciando, scaraventa il pallone in porta.

A scriverlo è gianlucadimarzio.com

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