Ibrahimovic la tocca piano: "CR7 bravo, ma provi a farlo da 40 metri.."

Zlatan Ibrahimovic si fa notare come sempre per mezzo delle sue dichiarazioni mai banali. Lo svedese, dopo essere entrato nel cuore dei tifosi del LA Galaxy..

Zlatan Ibrahimovic si fa notare come sempre per mezzo delle sue dichiarazioni mai banali. Lo svedese, dopo essere entrato nel cuore dei tifosi del LA Galaxy (grazie a una spettacolare doppietta all’esordio con la sua nuova squadra) è tornato a far parlare di sè commentando la rete in rovesciata di Ronaldo(che ha contribuito con una doppietta nel successo di 3-0 sulla Juventus all’Allianz Stadium). Così l’ex attaccante della Juventus ha commentato la rete di CR7 ai microfoni di SportsCenter:

“Gran bel gesto atletico. Ora faccia una cosa: riprovi a farlo, però a quaranta metri di distanza”.

Il messaggio è chiaro, Zlatan è riuscito in un’impresa del genere l’11 novembre 2012, in Svezia-Inghilterra, partita finita 4-2. Il portiere avversario, Joe Hart, rinvia troppo corto con un colpo di testa, Ibra non ci pensa due volte e, rovesciando, scaraventa il pallone in porta.

A scriverlo è gianlucadimarzio.com