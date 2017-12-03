Iachini sfida Pioli: "Lo conosco bene e so come giocherà contro di noi. La nostra risposta..."

Il Qs-La Nazione riporta le parole di Beppe Iachini: “Dobbiamo lavorare ancora tanto. E per arrivare li’ dove ho in mente di fare arrivare la squadra c’è ancora tanto da fare”. Così ha parlato il neo...

Il Qs-La Nazione riporta le parole di Beppe Iachini: “Dobbiamo lavorare ancora tanto. E per arrivare li’ dove ho in mente di fare arrivare la squadra c’è ancora tanto da fare”. Così ha parlato il neo allenatore del Sassuolo. E sulla Fiorentina: “Conosco bene Pioli, è stato mio compagno tanti anni, la Fiorentina è una squadra compatta, organizzata che vorrà giocare in verticale, dovremo essere pronti ad interpretare la gara nelle due fasi. Dovremo fare una gara di personalità e buona organizzazione senza rinunciare ad attaccare con i tempi e la maniera giusta”.