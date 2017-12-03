Iachini: "È sempre emozionante tornare al Franchi, ringrazio i tifosi viola per l'accoglienza"

Il nuovo allenatore dela Sassuolo, Beppe Iachini, ha parlato nella sala stampa dello stadio "Franchi": "Ci siamo schiacciati troppo oggi contro la Fiorentina. In tre giorni non si può cambiare tutto:...

Il nuovo allenatore dela Sassuolo, Beppe Iachini, ha parlato nella sala stampa dello stadio "Franchi": "Ci siamo schiacciati troppo oggi contro la Fiorentina. In tre giorni non si può cambiare tutto: ripartiamo dalle cose positive che ho visto".

Prosegue sull'avversario odierno: "La Fiorentina? E’ reduce da 5 mesi importanti di lavoro, sta facendo bene. Noi abbiamo avuto qualche problemi in mezzo al campo, alcuni calciatori erano stanchi. La Viola ormai è rodata, noi dobbiamo insistere sul lavoro e la giusta mentalità per tornare a fare risultati".

E sull'accoglienza riservatagli dai tifosi viola: "L’emozione di giocare al Franchi? È sempre molto bello tornare qui, posso solo ringraziare il tifo per l’accoglienza mi ha riservato. Magari se ci fossimo presentati qui tra un mese avremmo fatto una figura migliore".