Iachini, l’obiettivo è salvare presto la Fiorentina. Stavolta niente riconferma a fine stagione

Dopo la telefonata del ds Pradè Beppe Iachini è salito in auto ed ha raggiunto Firenze per riprendere da dove aveva dovuto, suo malgrado, lasciare dopo le prime 7 giornate e dopo un 10° posto conquistato fra mille difficoltà nella passata stagione. Ovviamente con l’obiettivo di condurre anche stavolta, la Fiorentina in una zona di classifica tranquilla. E poi saluterà, già sapendo che non ci sarà un’altra riconferma. Già circolano da tempo i nomi di Sarri, Juric, De Zerbi e soprattutto Gattuso. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, GATTUSO È IL NOME CHE PIACE A COMMISSO: RESISTE IL PROFILO DI SARRI